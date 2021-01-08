عاجل .. إغلاق محور 26 يوليو أمام حركة السيارات بسبب الشبورة

جدة - نرمين السيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، محور 26 يوليو أمام حركة السيارات لوجود شبورة.



جدة - نرمين السيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، محور 26 يوليو أمام حركة السيارات لوجود شبورة. وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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