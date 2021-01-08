السفير المصرى بهولندا يهنئ الأنبا أرسانى بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - قدم السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر فى لاهاى بهولندا، يرافقه القنصل العام للسفارة القنصل العام للسفارة حازم فوزى، والسكرتير الأول بالسفارة شريف عبد العزيز، التهنئة للأنبا أرسانى، أسقف هولندا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





جاء ذلك أثناء صلوات قداس العيد بكاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، بحضور عدد من الشعب القبطى، وممثلين عن الهيئات المصرية، وسط تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية.

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