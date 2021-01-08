انت الان تتابع تفاصيل خبر التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 لجميع الصفوف الدراسية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة الصفوف الدراسية، أحد أهم الأمور التي تشغل بال الأسر المصرية في كل المحافظات، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 إلى ما بعد يوم 18 فبراير المقبل، حيث تم تعديل الخريطة الزمنية لموعد إجازة نصف العام لتبدأ من يوم 16 يناير الجاري وحتى 18 فبراير المقبل، ويتساءل الطلاب ومعهم أولياء الأمور عن مصير عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، هل سيتم عقدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام بحيث تبدأ من يوم 20 فبراير المقبل، أم سيتم تأجيلها ليتم عقد امتحان الفصل الدراسي الأول مع الفصل الدراسي الثاني، وهو ما سنوضحه من خلال تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية:-

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة لم تتخذ موقف نهائي بشأن موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث أن عقدها مرهون بتحسن الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم بأنه من السابق لأوانه تحديد الموقف النهائي من امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020، حول عقدها بعد انتهاء إجازة نصف العام أم سيتم دمج المقررات الدراسية للفصلين الدراسي الأول والثاني لتؤدي في معا بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أن الوضع مرهون بتطورات الوضع الصحي في مصر، بحيث أنه لو تحسن الوضح الصحي فسوف يتم عقدها بعد يوم 18 فبراير 2021 ويتم استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لم تلغى ولكن تم تأجيلها فقط بعد تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم بأنه يجب على الطلاب متابعة المنصات والقنوات التعليمية لإنهاء المقرر الدراسي، حيث أن المنهج الدراسي مستمر حتى 15 يناير الجاري.