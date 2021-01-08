فيديو .. مكافحة الإدمان يكشف نسب سائقى الحافلات المدرسية والموظفين المدمنين

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، مع الإعلامى يوسف الحسينى، تم اكتشاف 170 سائقا متعاطيا للمخدرات من أصل أكثر من 8 آلاف تم الكشف عليهم فى الفترة الأخيرة.
وأكد، أن نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية انخفضت من 12 % عام 2015 إلى 2% فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه يجرى الكشف على السائقين بالطرق السريعة أيضا.
وبالنسبة للكشف على الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، قال عثمان، إنه تم الكشف على ما يقرب من 300 ألف موظف وكانت النسبة عالية، وبلغت حوالى 8%، وحاليا أصبحت 1.8% حيث يتم اتخاذ إجراءات رادعة.
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