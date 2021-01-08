الكنيسة تنفى ظهور الأم إيرينى فى قداس عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - نفى مصدر كنسى، الأخبار التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى أشاعت ظهور الأم إيرينى أثناء صلاة القداس الإلهى احتفالا بعيد الميلاد فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.





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