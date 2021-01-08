وفاة اللواء حامد الشعراوي قائد حرس مبارك

نعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، اللواء حامد الشعراوى قائد حرس الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية بعد إصابته بأزمة صحية.
وكتبت خبير لغة الجسد رغدة السعيد، عبر حسابها على تويتر"، "لا حول ولا قوة الا بالله ابن خالى اللواء، حامد الشعراوي الحبيب وكبيرنا في ذمة الله ارجو الدعاء له بالرحمة و المغفرة .. الكورونا اخدت مننا كتير ومنعتنا نودع ناس كتير قلما بطلب الدعاء لميت هنا بس ده غالي عليا اوي الله يرحمه".
وكان اللواء الراحل حامد شعراوي قد التحق بقوات الصاعقة بعد تخرجه في الكلية الحربية، وشارك في مهام قتالية بحرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر 1973.
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