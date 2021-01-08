المساجد تتحدث اليوم عن إتقان الصنائع والحرف والمهن

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى بيان سابق، "إن ديننا دين الإتقان فى كل شىء، وأنه عنى عناية بالغة بذلك، سواء فى مجال الصناعة أو فى مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره، بحيث يصير الإتقان هو الأصل فى حياتنا وما عداه هو الشاذ الذى لا يقاس عليه ولا يمكن القبول به".

وشدد الوزير مجددا على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين (الأولى والثانية) مراعاة للظروف الراهنة.

وأضاف "نثق فى سعة أُفق الأئمة العلمى والفكرى وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.. نسأل الله العلى القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".