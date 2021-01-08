جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن المساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة اليوم هى على النحو التالى: وقالت الوزارة فى بيان سابق، إنه سيكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 (693) مسجدًا حتى تاريخه.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة اليوم سيكون تحت عنوان: "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء .. افتتاح 26 مسجدا جديدا اليوم فى 5 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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