وصلنا للدراما.. عمرو عثمان: 30 ألف متطوع بصندوق مكافحة الإدمان.. فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أننا في 2020 استطعنا من خلال التدريبات عن بعد الذي تم هذا العام أن يصل عدد متطوعينا إلي 30 ألف شاب متطوع في كافة أنحاء الجمهورية، وهم بالنسبة لنا الثروة الأساسية، كما قنما بتطوير أدوات الوقاية، وكان لدينا حملة مع أحد أبطال القوات المسلحة النقيب أحمد عبداللطيف، وكانت في شهر رمضان الماضي، حيث كان لها تأثيرات أكثر من رائع.
وأضاف مدير الصندوق،فى حواره ل "دوت الخليج " أننا قمنا أيضا باستكمال التنسيق مع صناع الدراما بشكل كبير، واستطعنا أن نصل إلي دراما تكاد تكون رشيدة في تناولها لمشكلة المخدرات في رمضان الماضي، وكانت هناك رسائل إيجابية جدا، وإن كان هناك بعض المسلسلات التي ما زلنا نتحفظ علي تناولها لمشكلة المخدرات ولكن عددها كان محدود، بالإضافة إلي أننا تحدثنا بشكل تفصيلي مع صناع الدراما ونقابة المهن التمثيلية في هذا الصدد.
وأضاف عثمان قائلا: إن الصندوق استطاع من خلال التدريبات عن بعد أن يصل عدد متطوعيه إلي 30 ألف شاب متطوع في كافة أنحاء الجمهورية، موضحا أن هؤلاء يمثلون الثروة الأساسية في عمل الصندوق بالإضافة إلى تطوير أدوات الوقاية.
كما أكد أن الصندوق نظم حملة للمكافحة والتوعية بالتعاون مع أحد أبطال القوات المسلحة النقيب أحمد عبداللطيف، وذلك في شهر رمضان الماضي، وكان للحملة تأثيرات أكثر من رائعة، موضحا أن الصندوق قام في إطار تحقيق اهدافه باستكمال التنسيق مع صناع الدراما بشكل كبير.
وأوضح مدير الصندوق، أننا استطعنا أن نصل إلي دراما تكاد تكون رشيدة في تناولها لمشكلة المخدرات في رمضان الماضي، وكانت هناك رسائل إيجابية جدا، وإن كان يوجد بعض المسلسلات التي ما زلنا نتحفظ علي تناولها لمشكلة المخدرات ولكن عددها محدود، وقد تحدثنا بشكل تفصيلي مع صناع الدراما ونقابة المهن التمثيلية في هذا الصدد، مشيرا إلي أن حملات الكشف عن المخدرات كانت في غاية الأهمية.
وأشار مدير الصندوق، إلى أنه تم التوسع في هذه الحملات خلال عام 2020 ووصلنا إلي 280 ألف موظف خضعوا للكشف، واستطعنا أن نخفض بشكل كبير نسب التعاطي التي كانت في عام 2019 تصل إلي 8%، ووصلت الأن إلي 2% تقريبا، منوها إلى الصندوق أصبح يركز بشكل قوي علي المرافق الحيوية واستطعنا أن نحقق نتائج ملموسة في هذا الملف.
وأضاف عثمان قائلا: إن الصندوق استطاع من خلال التدريبات عن بعد أن يصل عدد متطوعيه إلي 30 ألف شاب متطوع في كافة أنحاء الجمهورية، موضحا أن هؤلاء يمثلون الثروة الأساسية في عمل الصندوق بالإضافة إلى تطوير أدوات الوقاية.
كما أكد أن الصندوق نظم حملة للمكافحة والتوعية بالتعاون مع أحد أبطال القوات المسلحة النقيب أحمد عبداللطيف، وذلك في شهر رمضان الماضي، وكان للحملة تأثيرات أكثر من رائعة، موضحا أن الصندوق قام في إطار تحقيق اهدافه باستكمال التنسيق مع صناع الدراما بشكل كبير.
وأوضح مدير الصندوق، أننا استطعنا أن نصل إلي دراما تكاد تكون رشيدة في تناولها لمشكلة المخدرات في رمضان الماضي، وكانت هناك رسائل إيجابية جدا، وإن كان يوجد بعض المسلسلات التي ما زلنا نتحفظ علي تناولها لمشكلة المخدرات ولكن عددها محدود، وقد تحدثنا بشكل تفصيلي مع صناع الدراما ونقابة المهن التمثيلية في هذا الصدد، مشيرا إلي أن حملات الكشف عن المخدرات كانت في غاية الأهمية.
وأشار مدير الصندوق، إلى أنه تم التوسع في هذه الحملات خلال عام 2020 ووصلنا إلي 280 ألف موظف خضعوا للكشف، واستطعنا أن نخفض بشكل كبير نسب التعاطي التي كانت في عام 2019 تصل إلي 8%، ووصلت الأن إلي 2% تقريبا، منوها إلى الصندوق أصبح يركز بشكل قوي علي المرافق الحيوية واستطعنا أن نحقق نتائج ملموسة في هذا الملف.
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