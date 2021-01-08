أشرف صبحى: 3.2 مليار جنيه تكلفة إنشاءات بطولة العالم لكرة اليد 2021

جدة - نرمين السيد - وقدم الدكتور أشرف صبحى خلال حواره لـ"أ. ش. أ"، اليوم الجمعة، شكره إلى القيادة السياسية على دعمها الكبير لإنجاح البطولة وتنظيمها فى هذا الوقت القياسى فى ظل ظروف جائحة "كورونا"، كما قدم شكره إلى كل أجهزة الدولة والوزارات المختلفة على ما قامت به من تعاون والمساهمة فى تنظيم هذا الحدث العالمى.

وأكد أن كل التجهيزات والاستعدادات للبطولة تمت وفقا للمعدلات الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن الصالات المغطاة التى ستجرى عليها البطولة ستكون مصدر فخر لكل المصريين، لأن قدرات مصر الإنشائية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تسير وفق إستراتيجية منظمة تشمل التنوع فى الإنشاءات لكل الألعاب الرياضية وبمواصفات على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير والاشتراطات العالمية.

وشدد صبحى على أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقوم بمتابعة كل صغيرة وكبيرة استعدادا لانطلاق المونديال، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية للمونديال لديها خبرات جيدة بعد تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار وبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم للشباب المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، وذلك من خلال منظومة التذاكر وشركة الأمن الوطنية وحتى النقل التليفزيونى.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن البطولة تعد أحد أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق فى الفترة الحالية، خصوصا وأن لعبة كرة اليد تعد ثانى أكبر رياضة شعبية فى العالم بعد كرة القدم، لافتا إلى أن هناك تحديا كبيرا لتنظيم مونديال كرة اليد فى ظل جائحة "كورونا المستجد" خاصة وأننا فى فصل الشتاء، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لإنجاح البطولة.

وأوضح أن الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى لم يطلب أى تأجيل لانطلاق منافسات بطولة العالم منذ بداية أزمة "كورونا المستجد" نظرا لأن الأجندة الدولية للبطولات فى عام 2021 تشهد زخما إذ ستقام دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو 2021 فى أغسطس المقبل وكل المنتخبات تستعد للمشاركة فيها مما يجعل هناك صعوبة فى تأجيل مونديال كرة اليد.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أجهزة الدولة المصرية انتهت من إنشاء 3 صالات مغطاه لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد وهى صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وصالة إستاد برج العرب بالإسكندرية إلى جانب تطوير وتحديث الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

وأوضح أن تكلفة إنشاءات بطولة العالم لكرة اليد بلغت حوالى 3.2 مليار جنيه، مؤكدا أنها ستكون أصولا للدولة المصرية عقب انتهاء البطولة إذ سيتم توزيع أماكن الصالات المغطاة بآلية تسويقية حتى يمكن الاستفادة منها عقب انتهاء المنافسات فى تنظيم كبرى البطولات فى ألعاب الصالات الأخرى.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن صالة العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحدث منشآت مصر الرياضية، وتم بناؤها خصيصا لاستضافة النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد، موضحا أن الصالة التى تقع فى المدينة الرياضية فى عاصمة مصر الإدارية الجديدة شرق القاهرة، تتسع لـ7.500 متفرج.

ولفت إلى أن الصالة جزء من مدينة رياضية متكاملة تم إنشاؤها بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وتضم مجمع للصالات المغطاة، ومجمع حمامات سباحة، ومنطقة ملاعب لكرة القدم والخماسية، وملاعب للتنس الأرضى بجانب منشآت أخرى عديدة.

وقال صبحى إن صالة الدكتور حسن مصطفى تقع فى قلب مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، وتعد الصالة ضمن الأحدث من ضمن الصالات المستضيفة لبطولة العالم لرجال كرة اليد مصر، مشيرا إلى أن الصالة تتسع لـ5.200 متفرج، ولا تقل عن أى من نظيراتها المستضيفة للبطولة، بل بها نفس المزايا التى توفر للفرق والجماهير كل سبل الراحة.

وأوضح أن الصالة المبنية فى عام 2020 تتضمن مقصورة رئيسية لكبار الزوار وصالة تدريب، وناد صحى للمنتخبات، والمبنى المخصص كمقر رئيس للاتحاد المصرى لكرة اليد ومقر أكاديمية الاتحاد الإفريقى لكرة اليد، ومقرا للاتحاد الدولى لكرة اليد خصوصا وأن رئيسه هو الدكتور حسن مصطفى.

وأضاف أنه تم إنشاء صالة جديدة باستاد برج العرب بالإسكندرية تتسع لـ5 آلاف متفرج، لافتا إلى أن الظهور الأول لصالة استاد برج العرب ستكون فى النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد.

وشدد على أنه تم تطوير الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولى لاستضافة هذا الحدث العالمى، وهى تقع ضمن مجمع الصالات المغلقة التى تم افتتاحها عام 1991، وشهدت مشروعا لرفع كفاءتها فى عام 2015 بتكلفة وصلت إلى 133 مليون جنيه تمهيدا لاستضافتها لبطولة العالم لكرة اليد وتتسع الصالة لنحو 17 ألف متفرج.

وأوضح صبحى، أن أزمة "كورونا المستجد" تسببت فى جعل الحضور الجماهيرى يقتصر على 20 % فقط من سعة الصالات المغطاة وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الجميع سواء لاعبين أو أجهزة فنية أو حكام وحتى الجمهور نفسه من العدوى بفيروس "كورونا المستجد".

واعتبر وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظل جائحة "كورونا المستجد"، سيكون علامة فارقة فى تاريخ الرياضة فى العالم، مشيرا إلى أن تنظيم المونديال سيكون تجربة ودليل استرشادى سيستفيد منه المنظمون فى نجاح تنظيم البطولات المجمعة المقبلة فى ظل وجود "كورونا المستجد".

وأكد أن وزارة الصحة ستتابع بشكل مستمر عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا المستجد" خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد، لافتا إلى وجود إجراءات احترازية كاملة للمنتخبات الوافدة للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد، منذ وصولهم الى مطار القاهرة حتى مغادرتهم مصر.

وقال صبحى إن اللجنة المنظمة بالتنسيق مع اللجنة الطبية ووزارة الصحة المصرية، راعت أعلى درجات الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن النظام المتبع فى البطولة يضمن توفير أعلى درجات العزل الصحى، مشيرا إلى أن كل فندق فى البطولة يحتوى على شبه مستشفى قائم بذاته، إذ تم تجهيز معمل تحاليل وغرف للأشعة وصيدلية على أعلى مستوى وعيادة لجميع التخصصات فى ظل فرض نظام الفقاعة الطبية "الحجر الصحى" بالبطولة.

وأعلن صبحى عن وجود وفد من وزارة الصحة المصرية يشرف على الأطعمة والتغذية الخاصة بالمنتخبات المشاركة فى البطولة، مع وجود ما يقارب من 5 إلى 8 غرف للعزل داخل كل فندق، بجانب إجراء مسحات لكل العاملين بالفنادق التى تستضيف المنتخبات كل 3 أيام مع كل المشاركين فى المونديال من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية ولجان منظمة حتى المتطوعين المشاركين فى الحدث العالمى.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن مباريات البطولة سيتم بثها مجانا على القنوات المصرية حتى يتمكن الجميع من متابعة المونديال خاصة فى ظل جائحة "كورونا المستجد" التى أثرت بشكل كبير على نسبة الحضور الجماهيرى فى الملاعب والتى كانت تقدر بحوالى 34 ألف مقعد فى الصالات المغطاة ولكن اللجنة المنظمة استقرت على حضور نسبة 20 % فقط من السعة الصالات، موضحا أن انخفاض العائد من التذاكر سيتم تعويضه من عائدات البث والنقل التليفزيونى لمباريات البطولة.