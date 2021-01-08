الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة في الساعات المتأخرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة، نهارا دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة ، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما في ساعات الليل، يكون الطقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل الى حد الضباب احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف وإرتفاع الموج فيه من نصف متر الى 1.25 مترا والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

الاسكندرية 22 13

وادى النطرون 23 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 24 14

بلطيم 23 15

مطروح 20 12

السلوم 20 11

سيوة 20 13

بورسعيد 21 15

دمياط 21 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الاسماعيلية 23 11

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 24 13

نخل 23 04

نويبع 27 17

طابا 23 14

كاترين 19 05

الطور 25 13

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 24 12

بنى سويف 24 11

المنيا 24 10

أسيوط 25 09

سوهاج 27 09

قنا 20 10

الأقصر 28 10

أسوان 29 11

ادفو 29 11

أبوسمبل 28 11

الوادى الجديد 29 08

شلاتين 29 18

ابو رماد 28 18

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19