طريقة عمل البيض بنكهة جديدة وصحية.. ابتكري في مطبخك

وجبة الفطور تعتبر من أهلم الوجبات التي يحتاجها الجسم لتقوية المناعة، حيث يحرص العديد منا على تعزيز الجهاز المناعي خلال تلك الفترة بعد عودة زيادة أعداد إصابات كورونا مرة أخرى.

ينصح العديد من الأطباء على تناول المكونات التي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي والتي على رأسها البيض، حيث يمكنك تناوله من خلال عدد كبير من الطرق المختلفة لإحتوائه على الكالسيوم والحديد والفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك، وغيرها من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

دوت الخليج يحرص على تقديم العديد من الأفكار المبتكرة لصنع وجبة غذائية صحية على مائدة فطورك، إضافة إلى تقوية الجهاز المناعي من خلال تلك الوصفات.

مقادير الوصفة: