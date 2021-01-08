حالة الطقس اليوم الجمعة 8-1-2021.. شبورة ضبابية ورياح معتدلة

حالة الطقس اليوم الجمعة 8-1-2021، يتميز بالدفء نهارًا والبرودة ليلًا حيث يتميز بالاستقرار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، إلا أن الشبورة المائية تسيطر على حالة الطقس خلال الفترة الحالية.

كما حذرت الأرصاد الجوية، قائدي السيارات من الشبورة الضبابية التي تتواجد في الساعات الأولى من اليوم، ونهايته لتجنب الحوادث التي تزداد بسبب الشبورة على الطرقات.

حالة الطقس اليوم في المدن والعواصم: