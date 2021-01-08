أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 8 -1-2021.. تعرف على آخر تحديث

تباينت أسعار الطماطم، حيث تراوحت بين 5 لـ 6 جنيهات في الأسواق، وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 6.50 قرشًا.

ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، ووصلت سعر الملوخية إلى 3 جنيهات في الأسواق، وتراوح كيلو الليمون البلدي بين 7-10 جنيهات، كما سجل البصل الأبيض 5 جنيهات.

أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة يتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر الموز في الأسواق بين 10 - 12 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.