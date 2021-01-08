أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 8 -1-2021.. تعرف على آخر تحديث

الخضروات والفاكهة - ارشيفية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 8 -1-2021، تحرص السيدات دائمًا بمطالعة آخر الأسعار المتداولة في الأسواق قبل التوجه لشراء ما يلزمها، تجنبًا للوقوع في مصيدة جشع التجار الذين يستغلون الفرص لرفع أسعار الخضروات الأساسية والفاكهة.
تعتبر قائمة أسعار الخضروات والفاكهة من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها بصفة مستمرة، لذا نسعى لتقديم آخر الأسعار الموجودة داخل الأسواق لوقف الاستغلال.
أسعار الخضروات اليوم
تباينت أسعار الطماطم، حيث تراوحت بين 5 لـ 6 جنيهات في الأسواق، وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 6.50 قرشًا.
ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، ووصلت سعر الملوخية إلى 3 جنيهات في الأسواق، وتراوح كيلو الليمون البلدي بين 7-10 جنيهات، كما سجل البصل الأبيض 5 جنيهات.
أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة يتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
تراوح سعر الموز في الأسواق بين 10 - 12 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.
بلغ سعر الأناناس بين 20 إلى 30 جنيه للواحدة، وسجل سعر الكيوي 3 جنيه للواحدة، وسعر العنب الأحمر تراوح بين 6 - 8 جنيهات، ووصل التفاح الامريكي إلى 25 جنيهًا، ووصلت سعر الفراولة إلى 10 جنيهات.
ارتفع سعر كيلو البرتقال البلدي في الأسواق 7 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 - 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات، تراواحت سعر الجوافة بين 5 إلى 7 جنيهات.
يذكر أن، أسعار الخضروات والفاكهة لن تستقر منذ فترة طويلة، حيث تتأثر بشكل مباشر بالعديد من العوامل الخارجية على رأسها وباء فيروس كورونا الذي كان من شأنه رفع العديد من الأسعار، لتسود حالة من الركود وضعف عمليتي الشراء والبيع.
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