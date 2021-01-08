أسعار مود البناء اليوم الجمعة 8-1-2021.. تباين الحديد والأسمنت وحجم الطلب

أسعار مود البناء اليوم الجمعة 8-1-2021، تشهد حالة من التباين الملحوظ في حجم الطلب داخل الأسواق، وذلك مع استقرار الأسعار في الوقت الراهن بعدما شهدت ارتفاعًا ملحوظًا على مدار أواخر العام الماضي.

شهد سوق مواد البناء تراجع الطلب على الحديد والأسمنت نتيجة وقف منح تراخيص البناء، وتراجع حركة البناء والتشييد، وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق.

أشارت أحدث تقارير البنك المركزي، إلى أن متوسط إنتاج مصر من الحديد بلغ 5.994 مليون طن، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2018/ 2019، وحجم مبيعات أهم شركات الحديد، بلغ 5.125 مليون طن، بمتوسط بيع يصل لنحو 62.255 مليار جنيه.



أسعار الحديد اليوم



- سجل سعر حديد عز 13700 جنيهًا للطن. - بلغ سعر حديد بشاى 13500 جنيهًا للطن. - استقر سعر حديد العتال عند 13500 جنيهًا. - حقق سعر حديد عطية 13400 جنيهًا. - سجل سعر حديد سرحان 13300 جنيهًا. - بلغ سعر حديد المصريين 13500 جنيهًا. - وصل سعر حديد المراكبي إلى 13300 جنيهًا. - سجل سعر حديد الكومي 13300 جنيهًا. - توقف سعر حديد المعادي عند 13300 جنيهًا.



أسعار الأسمنت اليوم

- سجل سعر الأسمنت المسلح 790 جنيهًا للطن.

- بلغ سعر أسمنت المخصوص 760 جنيهًا للطن.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه

- كما توقف متوسط سعر الأسمنت المخلوط عند 655 جنيهًا للطن.

- استقر سعر أسمنت شورى عند 785 جنيهًا للطن.