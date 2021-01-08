أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-1-2021..استقرار بعد تراجع كبير

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-1-2021، استقرت مع بداية التعاملات اليومية في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الذي يعتد الأكثر مبيعًا في السوق المصري 842 جنيهًا، إلا أنه قد شهد العديد من الضربات القاسية على مدار العام الماضي الذي جعلته يقفز لأعلى، الأمر الذي ترتب عليه عزوف العديد من المواطنين عن الشراء.

اقتصرت حركة البيع والشراء في سوق الصاغة على التداول في المعدن الأصفر كاستثمار آمن خلال الفترة العصيبة التي مرت بها دول العالم أجمع بعد تفشي فيروس كورونا، ليكون شراء الذهب ملاذًا أمنًا.