أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-1-2021..استقرار بعد تراجع كبير

الذهب- ارشيفية
أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-1-2021، استقرت مع بداية التعاملات اليومية في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الذي يعتد الأكثر مبيعًا في السوق المصري 842 جنيهًا، إلا أنه قد شهد العديد من الضربات القاسية على مدار العام الماضي الذي جعلته يقفز لأعلى، الأمر الذي ترتب عليه عزوف العديد من المواطنين عن الشراء.
اقتصرت حركة البيع والشراء في سوق الصاغة على التداول في المعدن الأصفر كاستثمار آمن خلال الفترة العصيبة التي مرت بها دول العالم أجمع بعد تفشي فيروس كورونا، ليكون شراء الذهب ملاذًا أمنًا.
دوت الخليج يرصد أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث في سوق الصاغة، كي يستطيع المشتري معرفة متوسط الأسعار قبل التوجه للشراء، حيث تتغير أسعار الذهب تبعًا للعديد من العوامل التي تؤثر عليه.
أسعار الذهب اليوم في مصر
- استقر سعر الذهب عيار 18 عند 721 جنيهًا.
- توقف سعر الذهب عيار 21 عند 842 جنيهًا.
- بلغ سعر الذهب عيار 24 أعلى مستوى 962 جنيهًا للجرام.
- سجل سعر الجنيه الذهب 6736 جنيهًا.
- حقق سعر أونصة الذهب 1913 دولار.
أسعار الذهب بالمصنعية
تتغير أسعار الذهب بالمصنعية من محل إلى آخر، ومن محافظة إلى الاخرى، حيث تتراوح بين 30 لـ 65 بإختلاف عيار الذهب.
الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب لاقت نفورًا كبيرًا من قبل الشباب المقبلين على الزواج خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع اسعاره بطريقة جنونية، ليقل العرض والطلب على السواء.
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