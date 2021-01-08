بتكلفة 75 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ مدرسة النيل الدولية بالشروق

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة النيل الدولية، كأضخم مشروع تعليمى منذ نشأة المدينة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 75 مليون جنيه، فى إطار خطة الجهاز لتدعيم الخدمات لقاطنى المدينة وعلى رأسها المنظومة التعليمية، وتقديم مستوى متميز من التعليم.





وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المدرسة تم تنفيذها على طراز معمارى عصرى مميز وتقع بمركز خدمات المدينة 1، على مساحة "20ألف م2"، وتشمل 56 فصلا دراسيا، كما تضم مكتبةً ومسرحا وغرفة موسيقى.

وأشار عبدالرؤوف الغيطى، إلى أنه تم استخدام أجود مواد التشطيب فى تنفيذ مبانى المدرسة، كما شمل المشروع تنفيذ منظومة إطفاء بمشتملاتها من خزان مياه وحنفيات حريق طبقاً للمواصفات القياسية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم مبنى رياض الأطفال ويعمل بالفعل.

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