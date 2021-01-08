صور .. السكك الحديدية تواصل مواجهة كورونا بالتطهير والتعقيم



جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك تنفيذا للخطة التى تتبعها وزارة النقل لتطهير وسائل المواصلات التابعة لها، ووفقا لتوجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل باتخاذ جميع الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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