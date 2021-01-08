الحكومة تنفى تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق تحيا مصر

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جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز، وفقا لبيان صحفى، مع صندوق تحيا مصر، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الصندوق، مُوضحاً أن ذلك المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائياً للصندوق، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.
كما أشار إلى أن الصندوق مستمر بتشكيل إدارته الحالية كما هى ولم يتم تعيين أى أعضاء جدد، مُشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى ذلك المنشور المزيف.
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