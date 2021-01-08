البيئة تصدر كتيبا لإنجازاتها فى 2020 ورؤية مصر للتعافى الأخضر

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة البيئة كتيبا إعلاميا يستعرض أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2020 ورؤية مصر للتعافى الأخضر، وقد تناول الإصدار الإجراءات التى إتخذتها الوزارة لتحسين نوعية الهواء والمياه، كما تضمن الكتيب لمحة عن أهم ما تم إتخاذه تجاه المنشآت الصناعية وإشتراطات الوزارة لتوفيق أوضاعها البيئية.





ويقدم الكتيب نظرة عامة للتحديات التى واجهت الوزارة فى مجال إدارة المخلفات إلى أن تم التصديق على قانون المخلفات الجديد كما يتناول الكتيب الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجى بالإضافة إلى ما تم من جهود لمواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون. ويختتم الكتيب بنبذة عن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورؤية مصر نحو التعافى الأخضر.

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