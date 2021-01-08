نقلت 16 ألف راكب في 48 ساعة.. معدل تشغيل مرتفع لـ مصر للطيران مع إجازة عيد الميلاد

شهدت مصر للطيران، معدل تشغيل مرتفع مع إجازة نهاية الأسبوع، وبالتزامن أيضا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، حيث نقلت أكثر من 16 ألف راكب في 48 ساعة فقط، على مدار ساعات أمس الخميس واليوم الجمعة، على متن 125 رحلة جوية، ما بين رحلات دولية وداخلية بالإضافة إلى رحلات شحن جوي.

وأعلنت مصر للطيران، عن تسيير 68 رحلة جوية بمعدل 51 رحلة دولية علي مدار اليوم الجمعة، إلى كل من بغداد، جده، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقه، إسطنبول ، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، جوهانسبرج، كازبلانكا، اكرا، تونس، لاجوس، ابوجا، بروكسل، روما، فرانكفورت، القصيم، عنتيبي و 15 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 8861 راكب.

وسيرت مصر للطيران، أمس الخميس، 57 رحلة جوية بمعدل 43 رحله دوليه إلى كل من بغداد، جده، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، أمستردام، الشارقه، إسطنبول ، دبي، باريس، المدينة المنورة، بوخارست، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، مسقط، الدمام، تورنتو، و 9 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6808 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.