أسواق جديدة وفحص للثروة الحيوانية.. ملخص لأنشطة الزراعة خلال أسبوع

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 20، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 1الى 7 يناير، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وسلط الانفوجراف الاسبوعي الضوء على، الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، مع كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، والمستشار عمر مروان وزير العدل ، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، ومسئولي الوزارات المعنية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات تطبيق منظومة التحول للري الحديث، فضلا عم اجتماع وزراء الزراعة، والري، والصناعة لمناقشة آليات توفير مستلزمات مشروع تطوير منظومة الرى الحديث والحقلى وذلك لضمان ضبط الاسعار وتوافرها في الأسواق.

واشار التقرير الاسبوعي الى ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه وفد من الخبراء والمتخصصين، تفقد مواقع الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي بمنطقه الساحل الشمالى وجنوب الضبعه، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهميه التوسع الافقى وعمليات الحصر التصنيفى التفصيلى لها للتاكد من صلاحية الاراضي للزراعة وتحديد التراكيب المحصولية لها.

واعلنت الوزارة هذا الاسبوع، فتح الأسواق الاندونيسية أمام البصل المصري المصري بعد نجاح المفاوضات بين الحجر الزراعي المصري مع الجانب الاندونيسي في هذا الشأن، حيث يتمتع البصل المصري بجودة عالية في الأسواق العالمية، كما وقع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، بروتوكول للتعاون بين الوزارة والمنظمة بهدف تعزيز حوكمة الأمن الحيوي بقطاع الإستزراع السمكي بكافة المستويات، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستمرارًا للتعاون التاريخي بين الوزارة والمنظمة كشريك أساسي للتنمية الزراعية في مصر.

واطلقت الوزارة، هذا الاسبوع قافلتين بيطريتين ارشاديتين مجانيتين من باحثى معهد بحوث التناسليات الحيوانيه، بمحافظتي اسوان وقنا وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني، حيث تم إجراء الفحص التناسلي 61 حيوان لتحديد العشار وعلاج حالات التخلفات التناسليه وفحص وعلاج الطفيليات الداخليه والخارجين والأمراض الباطنيه والعمليات الجراحيه لعدد 617 حيوان وباجمالي678 حيوان، كما تقوم حاليا محطة الشيخ زويد التايعة لمركز بحوث الصحراء، بإنتاج 5000 شتلة مورنجا و5000 شتلة لوز لتوزيعها على صغار المزارعين بالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء في اطار التعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بحيث يتم توزيع الشتلات خلال شهري مارس وابريل المقبلين بالمجان لزراعتها بالأراضي المستديمة دعما لمزارعي شمال سيناء.

وعقد وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يرأسه اللواء ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، اجتماعا موسعا مع اصحاب ومسئولي مراكز تجميع الألبان بمحافظة المنوفية، للتوعية بأهمية العمل على تطوير المنظومة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما أعلنت الوزارة توفير تقاوي عالية الجودة والإنتاجية وبأسعار مدعمة، استعدادا للموسم الجديد، قبل بداية الزراعة بوقت كبير، وذلك لأول مرة رغم من ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية المنفذة، بحيث تكون البداية بمحصول القطن.

ونفت الوزارة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول الافراج عن شحنة فسائل نخيل مصابة بالأمراض والواردة من خارج عبر ميناء سفاجا وتؤكد أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة وطبقا للاجراءات القانونيه المتبعة في كل شحنات النخيل المستوردة فانه يتم فحصها من خلال لجنة مشتركة من الحجر الزراعي والمعاهد البحثية المختصة ويتم سحب عينات من الشحنة وإرسالها الي معهد الامراض ومعهد الوقاية لإجراء التحاليل المعملية.