الرئيس السيسي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد الثلاثاء المقبل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جديدًا يحمل رقم 5 ، ينص على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ابتداءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بتعيين 28 نائبا بالمجلس الجديد، وجاءت أسماء النواب المعينين كالآتي: نيفين الطاهري عبلة الألفي

الشيخ علي جمعة

جمال السعيد

فخري الفقي

محمد عمر الزيات / والد شهيد

محمد زكي أبو حسن

الشيخ سالم مراحيل

عماد خليل كامل

عادل عبد الفضيل

محمد سعد عوض الله

المستشار إبراهيم الهنيدي

منصف نجيب

منال هلال

ندى الألفي

فرحة الشناوي

آية مدني

نادية السعدني

جيهان زكي

سحر عطية

درية شرف الدين

حسام غالي

حازم إمام

دينا عبد الكريم

إيمان العجوز

هدى عبدالستار

كريم سدراك

دينا أحمد إسماعيل

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