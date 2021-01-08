القوى العاملة: تحصيل 1.7 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالإمارات خلال 2020

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأبوظبي، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، بعد أن تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 406 آلاف و586 درهما إماراتيا، أي ما يعادل مليون و738 ألفا و202 جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي إلي أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى مختلف المجالات مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكدت أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 55 فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 1699 تأشيرة عمل ليصبح إجمالي فرص العمل داخليا ووافد جديد من مصر 1754 فرصة عمل .

وأوضحت حنان شاهين ، أنه تم خلال العام تم تسوية 102 شكوى وديا، وإحالة 18 شكوى للقضاء من إجمالي الشكاوي البالغة 161 شكوي، وحفظ 41 شكوي مكررة، فضلا عن اعتماد ٤١٦٤ إفادة استمرارية وعقد عمل لتجديد إجازات العاملين بالجهات الحكومية داخل مصر، بالإضافة إلي بالرد علي 6083 استفسارًا عبر "الواتس أب" وصفحة المكتب علي الفيسبوك للعمالة المصرية ، وكذلك التصديق على 10 تفويضات لشركات إلحاق عمالة بمصر لتوفير ١٠١٩ فرصة عمل ، وإعداد ارشادات تساعد الراغبين في السفر لدولة الإمارات بالإلمام بالنظم القانونية المتبعة للحصول على فرصة عمل ، وكذلك أعداد دراسة حول ابرز التداعيات الحالية والمستقبلية على العمالة المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما تم القيام ببعض الزيارات للجهات المعنية بالعمالة ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لدعم وإيجاد آلية للتواصل وبما يخدم العمالة المصرية.