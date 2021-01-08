مدير صندوق علاج الإدمان يكشف..كيف استفادت دول العالم من حملة محمد صلاح.. ومن أين يستمد الطلاب معلوماتهم عن المخدرات؟ وكيفية يرصدن المدمنات والتعامل معهن؟ وعدد مراكز العلاج وعناوينها؟ فيديو

مدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان فى حواره لـ دوت الخليج:

نقل التجربة المصرية فى مكافحة الإدمان لدول خارجية

واجهنا صعوبات كبيرة فى ظل جائحة كورونا وهناك إجراءات احترازية لاستكمال مسيرنا

برنامج " مودة " قدم حزمة متكاملة لمرضي الإدمان حول التمكين الاقتصادي والتأهيل النفسي

تقديم الخدمة العلاجية إلي 132 ألف مريض إدمان

إنشاء 26 مركز علاجي في 17 محافظة بالجمهورية

الكشف علي ما يقرب من 15 الف خلال 3 أسابيع

4 مليون جنيه دعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من الإدمان

رصد 102 ساعة مشاهد تدخين ومخدرات في شهر رمضان عام 2014

إنخفاض نسبة التدخين إلي 2%، ونسبة المخدرات إلي 1%

نعرض سنويا تجربة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

حملة اللاعب محمد صلاح كانت واسعة النطاق وكان لها صدي دولي وترجمت ل ٥ لغات

تعميم حملات طرق الأبواب علي مستوي أكبر في المرحلة القادمة

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن حملات الكشف عن المخدارات كانت في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وتم التوسع فى الحملات خلال عام ٢٠٢٠ ، كما أننا توصلنا إلي 280 ألف موظف خضعو للكشف، واستطعنا أن نخفض بشكل كبير نسب التعاطي التي كانت في 2019 تصل 8 %، والتي وصلت في الفترة الحالية إلي 2% تقريبا، مشيرا الى ان الصندوق استقبل وفود من عدة دول للاطلاع على التجربة المصرية فى مكافحة وعلاج الادمان طوال الفترة الماضية .

وأضاف عثمان، فى حواره ل "دوت الخليج " أن محافظة سوهاج من أعلي المحافظات التى ترتفع نسب التعاطي ، وبالتالي لدينا جهد لإنشاء مركز علاجي بالمحافظة، مؤكدا أننا قمنا بإضافة 4 مراكز علاجية جديدة هذا العام، وهذا ليس بالأمر اليسير في ظل جائحة كورونا، كما أن هذه المراكز الجديدة دخلت الخدمة في محافظات الفيوم، والبحر الأحمر، ومطروح، وبور فؤاد، وإلي نص الحوار .....

ماهي خطة الصندوق خلال 2021 ؟

استطعنا من خلال التدريبات عن بعد الذي تم هذا العام أن يصل عدد متطوعينا إلي 30 ألف شاب متطوع في كافة أنحاء الجمهورية، وهم بالنسبة لنا الثروة الأساسية، كما قنما بتطوير أدوات الوقاية، وكان لدينا حملة مع أحد أبطال القوات المسلحة النقيب أحمد عبداللطيف، وكانت في شهر رمضان الماضي، حيث كان لها تأثيرات أكثر من رائع.

ماذا عن حملات الكشف عن المخدرات؟

حملات الكشف عن المخدارات كانت في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وتوسعنا جدا في هذه الحملات خلال عام 2020 ووصلنا إلي 280 ألف موظف خضعو للكشف، واستطعنا أن نخفض بشكل كبير نسب التعاطي التي كانت في عام 2019 تصل إلي 8%، حتي وصلت الأن إلي 2% تقريبا، كما أننا قمنا بالتركيز بشكل قوي علي المرافق الحيوية واستطعنا أن نحقق نتائج ملموسة في هذا الملف.

كيف ستقومون باستكمال هذا الملف خلال الفترة القادمة فى ظل تحديات فيرس كورونا ؟

سنقوم باستكمال هذا الملف بوتيرة أعلي، فنحن الأن نقوم بالكشف علي ما يقرب من 2000 إلي 3000 موظف، وبالتالي تشتد الوتيرة جدا وسنأخذ إجراءات حازمة لأننا نسعي إلي تخفيض الحوادث الناجمة عن المخدرات، وذلك لأنه في فترة من الفترات كانت هناك حوادث مؤلمة جدا ناتجة عن مشكلة المخدرات، وهناك تشديدات أمنية مع الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة الصحة، لحملات الكشف علي السائقين.

كم عدد الحالات التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية ؟

قنما خلال 3 أسابيع الماضية بالكشف علي ما يقرب من 15 ألف، بالإضافة إلي أننا نقوم بحملات مستمرة علي سائقي الحافلات المدرسية بشكل قوي جدا.

ما الإجراءات التي اتخذها صندوق مكافحة الإدمان للكشف عن سائقي الحافلات المدرسية؟

نقوم كل عام بالكشف علي ما يقرب من 4 إلي 5 ألاف سائق أتوبيس مدرسي، وكانت النسبه عاليه قبل ذلك بحوالي 12 % ووصلت الأن إلي أقل من 2 % في الفترة الحالية.

هل أزمة فيروس كورونا أثرت علي حملات الصندوق في مكافحة وعلاج الإدمان؟

بالطبع تواجهنا صعوبات بالغة في ظل جائحة " كورونا " ولكن بفضل الله أولا، ثم الشركاء والزملاء، استطعنا أن لا نتوقف أبدا في تقديم هذه الخدمة، بالإضافة إلي أننا قنما بعمل منظومة متكاملة من الإجراءات الإحترازية، واستطعنا أيضا أن نقدم الخدمة إلي 132 ألف مريض إدمان وهذا أكبر عدد جاء لنا، وأكبر تفاعل مجتمعي بما يتعلق بمرضي الإدمان، كما أن أعداد المرضي يعطينا عبئ إضافي حيث أننا نحتاج إلي زيادة المراكز العلاجية بشكل كبير.

كم عدد المراكز الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا ؟

افتتحنا 4 مراكز علاجية جديدة هذا العام، وهذا ليس بالأمر اليسير في ظل جائحة كورونا، كما أن المراكز دخلت الخدمة في محافظات الفيوم، والبحر الأحمر، ومطروح، وبور فؤاد، حيث بدأنا بالتشغيل التجريبي ولكن سيكون هناك افتتاح رئاسي لعدد 3 مراكز علاجية، ووصلنا حتي الأن لعدد 26 مركز علاجي علي مستوي 17 محافظة.

هل لديكم خطة مستقبلية؟

نعم لدينا خطة خلال عامين نستطيع أن نغطي جميع محافظات الجمهورية، ولدينا خطوات العام القادم وسيكون هناك مركز علاجي بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا الخط الساخن سيكون موجود في محافظتي سوهاج، وقنا، من خلال جامعة جنوب الوادي، وسيكون أيضا هناك مركز علاجي يخدم جنوب الصعيد كما سيكون هناك توسع في برامج الدمج المجتمعي.

ما تأثير برامج الدمج المجتمعي ؟

هذه البرامج لها تأثير قوي جدا، وخلال الفترة الماضية قدمنا قروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بما يقرب من 4 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين، كما أن فكرة التمكين الاقتصادي في قمة الأهمية، وهي فكرة مصرية تم عرضها علي الأمم المتحدة وحازت إعجاب كبير جدا، وبدأت دول كثيرة بتنفيذها، بالإضافة إلي أن جميع المراكز العلاجية الذي نقوم بإنشائها تحتوي علي ورش عمل للتدريب المهني لمرضي الإدمان، وهذا مهم لأننا نؤهل مريض الإدمان علي مهنه يحتاجها في سوق العمل.

ماذا عن التأهيل الاجتماعي ؟

نقوم بعمل التأهيل المهني بجوار التأهيل الاجتماعي حيث وجدنا حالات طلاق بين مرضي الإدمان، وبالتالي كان هناك تنسيق مع برنامج مودة، ليتم إعداد مرضي الإدمان للحفاظ علي أسرهم، وأدوارهم، ومسئوليتهم داخل نطاق الأسرة، والحوار الأسري، والجوانب الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية وغيرها، وكل ذلك كان في برنامج مودة الذي قمنا من خلاله بتقديم حزمة متكاملة لمرضي الإدمان، حتي يكون جنبا إلي جنب مع التمكين الاقتصادي والتأهيل النفسي.

هل لديكم أنشطه رياضية ورحلات ؟

لدينا عدد كبير جدا من الأنشطه الرياضية، والتأهيل الرياضي المتكامل، وأيضا منافسات علي أعلي مستوي بين مرضي الإدمان، بالإضافة إلي العديد من الرحلات التي تتم باستمرار بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتدخل معنا في قطار الشباب، وأيضا معسكرات للمتعافين، كل هذه خطوات قدمنها في 2020 وسنستكمل مسيرة العمل في 2021 .

كم عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين تم إجراء تحاليل المخدرات لهم ؟

في بداية عملنا علي الجهاز الإداري للدولة كانت النسبة 8%، وهذه كانت نسبة كبيرة جدا، ولكن اليوم وبعد الكشف علي ما يقرب من 280 ألف موظف بالدولة، أصبحت النسبة أقل من 2%، وهذه خطوات مهمة جدا حققتها استمرارية الأداء، لأننا كنا مستمرين بشكل مكثف وهذا الأمر حقق إخفاض قوي جدا في أعداد المتعاطين بالجهاز الإداري للدولة.

كم موظف تمت إحتالته للنيابة الإدارية؟

يوجد ما يقرب من 4 ألاف موظف تم تحويلهم للنيابة الإدارية حتى الآن .

كم نسبة تعاطي السيدات للمخدرات مقارنة بالذكور ؟

فيما يتعلق بنسبة الإناث بشكل عام، في هذا العام جاء إلينا 132 ألف مريض إدمان نسبة الإناث بينهم حوالي 13 %، حيث أن النسبة من حوالي 4 سنوات كانت 1 ونصف %، ووصلت في 2017 إلي 8%، فالنساء التي تعاني من مشكلة التعاطي، يتقدمون للعلاج، ووجدو مكان ثقه يستطيع توفير خدمة بجودة عالية، وفي سرية تامة، وخصوصية في البرنامج العلاجي للسيدات، ونحن نراعي ذلك في تقديم الخدمة العلاجية.

كم تبلغ نسبة تعاطي المخدرات بالمدن الجامعية؟

قمنا بالتنفيذ في أكثر من جامعة والنسبة لا تتعدي 1% عدد المراكز المتاحة والمتوفرة ونسب التعاطي في مدن الصعيد ؟

من أعلي المحافظات في مشكلة المخدرات هي محافظة سوهاج، وبالتالي لدينا جهد لإنشاء مركز علاجي بها، وسيقوم الصندوق بتوفير خدمة الخط الساخن، بالإضافة إلي أن محافظة المنيا لدينا فيها منارة علاجية عالية جدا بمركز العزيمة ويحتوي علي 126سرير ويقدم خدمة بمكان في غاية الأهمية، كما أننا في الفترة القادمة سنتوسع في المراكز العلاجية بمحافظات الصعيد، ونحن قمنا هذا العام بافتتاح فروع تقدم خدمات العلاج بمحافظة البحر الأحمر بشكل كبير ويخدم محافظان جنوب الصعيد، ولكن في 2021 سيتم افتتاح مركز في محافظة قنا بالتعاون مع كلية طب جامعة جنوب الوادي.

ماذا عن لجان رصد الأعمال الدرامية ؟ وكيف يتم التعامل مع مشاهد تعاطي المخدرات؟

موضوع الدرما كان يحتاج منا جهد مضدني خلال السنوات الماضية، حيث قمنا بإنشاء أول مرصد لتحليل ورصد جميع مشاهد التدخين والمخدرات علي مستوي الدراما، وكانت النتائج صادمة جدا، ففي عام 2014 كان لدينا 102 ساعة فيها مشاهد تدخين ومخدرات في شهر رمضان فقط، ولكن بجسور التواصل التي قمنا بإمدادها مع صناع الدراما بدأت النسب في الإنخفاض بشكل كبير، حيث كانت تصل النسب قبل ذلك إلي 13%، واليوم انخفضت هذه النسب بشكل قوي، وأصبحت نسبة التدخين حوالي 2%، ونسبة المخدرات حوالي1% وبالتالي هناك استجابة من صناع الدراما بشكل كبير، وكل عام يوجد لدينا ورشة عمل أو أثنين مع صناع الدراما لنصل إلي دراما رشيدة في التناول، ولكن لا يكون هناك خوض مطول في التعاطي وأيضا لا يكون هناك تغذية للمفاهيم المغلوطة المتعلقة بمشكلة المخدرات التي كي أنها تساعد في التغلب علي الإكتئاب، وتزويد القدرات البدنية، والجنسية، فكل هذه المفاهيم المغلوطة كانت مشكلتنا الكبيرة مع صناع الدراما، ولكننا تواصلنا معهم بشكل قوي، واستطعنا أن نخفض نسب المشاهد التي تروج للمخدرات، وحقننا مع صناع الدراما نتائج مهمة جدا، وحينما قمنا بعمل بحث بين طلاب مدارس الثانوي في عام 2017 وجدنا 72% منهم يستسقون معلوماتهم عن مشكلة المخدرات من الدراما، فالدراما لها تأثير قوي، وهي العصا السحرية في تناول مشكلة المخدرات، وإذا لم نصل إلي دراما رشيدة في التناول فمن الصعب جدا أن نواجه مشكلة المخدرات، كما حدث تعاون كبير بين صناع الدراما في رمضان الماضي وكان هناك تناول دراما رشيدة إلي حد كبير.

هل هناك تنسيق مع صناع الدراما؟

نعم قمنا أيضا باستكمال التنسيق مع صناع الدراما بشكل كبير، واستطعنا أن نصل إلي دراما تكاد تكون رشيدة في تناولها لمشكلة المخدرات في رمضان الماضي، وكانت هناك رسائل إيجابية جدا، وإن كان يوجد بعض المسلسلات التي ما زلنا نتحفظ علي تناولها لمشكلة المخدرات ولكن عددها محدود، بالإضافة إلي أننا تحدثنا بشكل تفصيلي مع صناع الدراما ونقابة المهن التمثيلية في هذا الصدد.

كيف يتم معالجة حالات التعاطي وكيفية التواصل؟

نستيع أن نقدم ما يسمي بالعلاج التحفيذي في بداية مراحل العلاج لمرضي الإدمان، ولابد أن يأتي مريض الإدمان من تلقاء نفسه، وفي نفس الوقت لا تأني إلينا استغاثات فقط فيما يتعلق بطلبات العلاج، ولكن الخط الساخن يأتي إليه بلاغات متعلقة ببؤر إتجار المخدرات وعلي الفور نتواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشكل سريع، كما نتلقي بلاغات تتعلق بحالات اشتباه سائق حافلة مدرسية بتعاطي للمخدرات، فإذا حامت الشكوك لدي الأسرة تقوم بالإتصال علي 16023، ونبداء في أخذ الإجراءات بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبالتأكيد مع وزارة التربية والتعليم.

كيف استفادة الدول الأخري من تجربة الصندوق في مكافحة الإدمان ؟

مصر تعرض بشكل سنوي تجربتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، كما أصبحت مصر بيت الخبرة للدول العربية، والمؤتمرات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي، هي تجربة أساسية لعرضها في جميع الإدارات علي مدار 10 سنوات ماضية، بالإضافة إلي أننا نستقبل وفود بشكل مستمر من الدول العربية، حيث قمنا هذا العام باستقبال وفود من الكويت، والسودان، والإمارات العربية، والسعودية، والعديد من الدول العربية الذين يقومون بتشريفنا في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للإطلاع علي التجربة المصرية، ويكون التركيز علي تجربة الخط الساخن، وكيف استطعنا أن نضع تنسيق بين المستشفيات العلاجية في مصر من خلال خدمة الخط الساخن الذي يقدم خدمة متكاملة، فضلا عن المراكز الداخلية التي حدث أكثر من زيارة لها، مثل الوفود العربية التي تقوم بزيارات علي مستوي لمركز المنيا للتأهيل، أو مركز مرس مطروح للتأهيل، فنموذج التأهيل هو نموذج متكامل يقدمة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ناهيك عن تجربة المرصد الإعلامي بالنسبة للدول العربية وكانت من التجارب الشيقه جدا للتعرف عليها، وكيف نستطيع أن نرصد مضمون مشاهد التدخين والمخدرات في الدراما، وتم دعوتنا من جانب منظمة الصحة العالمية في عام 2018 لمؤتمر ضخم جدا في الهند، لتقديم تجربة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بإعتبارها من النماذج الفريدة.

حدثنا عن حملة اللاعب محمد صلاح ضد المخدرات ؟

حملة اللاعب محمد صلاح كانت واسعة النطاق وكان لها صدي دولي بالغ جدا، وتم ترجمتها إلي 5 لغة، كما اعتبرتها وزارة الأمن العام في الصين من الحملات الملهمة علي حد تعبيرها في مجال الوقاية من الإدمان وترجمتها باللغة الصينية، واستقبلنا bbs و العديد من المحطات الإخبارية الدولية التي كانت تغطي نجاح هذه الحملة وخصوصا أن هذه الحملة قامت بتزويد الإتصال علي الخط الساخن 4 أضعاف.

ماذا عن حملات طرق الأبواب ؟

قمنا بالبدء في هذه التجربة في حي الأسمرات، وسنقوم بتعميمها علي مستوي أكبر في المرحلة القادمة، ولكننا خلال 3 أشهر الماضية هناك أكثر من 10 ألاف من المتطوعين من حي الأسمرات ونقوم بتأهيلهم علي إيصال رسائل الوقاية بمهرات التواصل، وحزمة كاملة من المعلومات المتعلقة بالمخدرات، وهم كانوا بالنسبة لنا المنارة التي تنشر الوعي داخل المنطقة، وقمنا بافتتاح عيادة داخل حي الإسمرات، وهذه العيادة في خلال 3 شهور استقبلت ما يقرب من 300 مريض، وتم تحويلهم علي المستشفيات الشريكة مع الصندوق أو المستشفيات التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وهذه التجربة كانت تجربة مهمة جدا سيتم تعميمها خلال عام 2021، وتعزيز ثقافة رافضة للمخدرات داخل المناطق المطورة، وهذا نموذج مهم، لاهتمام الدولة للإرتقاء بالخصائص السكانية، ومصر لا تركز علي الاستثمار في الحضر فقط ولكن تركز في الأساس علي الإستثمار في البشر، وهذا نموذج مهم جدا نقوم بتطبيقه كصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في المناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات.

هل لديك رسائل توجهها للمدخنين ؟

لا يوجد أفضل من الفترة الحالة للإقلاع عن التدخين، لأن العلاقة الوثيقة بين التدخين وجائحة كورونا علاقة في غاية الخطورة، وذلك لأن التدخين يضعف الجهاز التنفسي بشكل كبير وهذه هي المشكلة الأساسية مع جائحة كورونا فالمدخن هو أكثر عرضة بتداعيات هذا الفيروس، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

ماهي الرسالة التي توجهها للمدمنين ؟

كل ما نحتاجه هو قرار فقط، ونقوم بالإتصال علي 16023 في أي وقت علي مدار 24 ساعة، ويكون هذا القرار نابع المتعاطي بشكل كبير، وذلك لأن ما يقرب من 50 % من العملية العلاجية تعتمد علي القرار والحافز الموجود عند مريض الإمان .

ماهي الرسالة التي تريد أن توجهها للأسر ؟

الى جميع الاسر .. لابد أن تأخذو حظركم وأيضا لابد أن تعرفوا جيدا الوقاية، وأيضا من المهم أن نقترب جدا من أطفالنا، والتواصل مهم، وذلك لأننا لدينا 58% من مرضي الإدمان الذين يأتون إلينا يعيشون مع الأب والأم، وهذا يؤكدا أن الأعزار الذي نسمعها كثيرا مثل: الأب والأم منفصلين، أو الأب علي سفر، هذه الأهزار ليس لها علاقة مباشرة بموضوع المخدرات لدي العديد من الحالات، وهذا يؤكد أن التواصل يكاد أن يكون تواصل جسدي أكثر ما هو تواصل إحتواء وتربية ومعرفة بحالات الإدمان والتعاطي لدي الأبناء والتغيرات التي تحدث علي المستوي السلوكي أو المستوي الصحي لدي هؤلاء الأبناء.