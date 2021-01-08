تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق دوت الخليج.."تفاصيل"

دوت الخليج - ارشيفية
انتشرت العديد من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق دوت الخليج.
تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع صندوق دوت الخليج، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الصندوق.
حقيقة تعين أعضاء جدد بصندوق دوت الخليج
أوضح صندوق دوت الخليج، أن ذلك المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائيًا للصندوق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشيراً إلى أن الصندوق مستمر بتشكيل إدارته الحالية كما هي ولم يتم تعيين أي أعضاء جدد، مُشدداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.
وناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
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