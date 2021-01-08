الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعو النواب الجدد للانعقاد ١٢ يناير ويختار المعينين

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات رئاسية نشرتها الجريدة الرسمية، بخصوص موعد دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، والاستقرار على أسماء المعينين وحسمهم.

وجاء في القرار دعوة مجلس النواب الجديد لبدء أعماله، يوم ١٢ يناير الجاري، في تمام الحادية عشر صباحا، كما شملت تعيين ٢٨ من الشخصيات المتنوعة في مجلس النواب الجديد، وذلك من واقع القرارات رقم ٤ لسنة ٢٠٢١، ٥ لسنة ٢٠٢١.

وشملت قائمة المعينين إيمان طلعت العجوز، عبلة الألفي، فرحة الشناوي، هدي عبدالعزيز، داليا السعدني، منال أيوب، جيهان زكي، محمد عمر، نيفين حمدي، آية مدني.

وأيضًا محمد محمدد زكى الوحش، ودرية شرف الدين، ودينا عبد الكريم، وندى ألفى ثابت وجمال حلمى السعيد،وحازم محمد يحى إمام، وحسام السيد متولى غالى، وعادل عبدالفضيل أحمد سعد عياد، وكريم بدر حلمى رزق الله، وفخرى الدين على محمد الفقى، وسحر عبدالمنعم محمد أحمد عطية، والدكتور على جمعة محمد عبدالوهاب، ومحمد سعد عوض الله أحمد، ومنصف نجيب سليمان، وعماد خليل كامل خليل، ودينا أحمد إسماعيل على، وسالم سليمان سالم مراحيل، وإبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى.

وتشهد القائمة المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنوع كبير فى التركيبة السياسية حيث ضمت عددًا من المسئولين التنفيذيين السابقين أصحاب الخبرة، والعاملين فى القطاع الخاص، وتمثيل مميز للمرأة، وحضور بارز للشباب والرياضيين.