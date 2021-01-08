مسلسل لؤلؤ الحلقة 11.. أحداث ومفاجأت جديدة تشعل السوشيال ميديا

مسلسل لؤلؤ الحلقة 11 تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وكذلك منصات السوشيال ميديا التي باتت تتحدث عن تفاصيل أحداث مسلسل لؤلؤ منذ انطلاق الحلقة الاولى.

تزايدات العمليات البحثية عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 11، بعد انتشار العديد من مقاطع الحلقة التي لفتت انظار الجمهور، لتبدأ المفاجأت تشعل أحداث المسلسل.

مسلسل لؤلؤ الحلقة 11

استهلت أحداث الحلقة الجديدة بتعرف لؤلؤ "مي عمر" على والدها الذي يعمل في إحدى البنوك ليتعرف عليها هو أيضًا بعد النظر في بطاقتها، ومن ثم تدور بينهما مكالمة بسيطة ولكنها تشير إلى عدم ترك والدها لها بعد ذلك، طمعًا في أموالها، ما يتسبب في زيادة قلقها بشكل مستمر.

تشهد الحلقة العديد من الأحداث التي تسير في وتيرة متسارعة، لتبدأ لؤلؤ تقبل فكرة الزواج السري من طارق لشدة ولعها به، على الرغم من معارضتها لتلك الفكرة في بادىء الأمر، وعلى الجانب الآخر يتوسط طارق "أحمد زاهر" لـ إحخدى العاملين معه في الشركة كي يتقدم لخطبة نهال "نجلاء بدر" إلا أنها ترفض الفكرة بشكل قاطع.

تفاصيل مسلسل لؤلؤ الحلقة 11

تتغلب المشاعر على قوانين لؤلؤ التي وضعتها وأمنت بها خلال حياتها لتتقبل الزواج من طارق بشكل سري وبالفعل يتزوجان ويذهبان لقضاء شهر العسل في إحدى البلاد الاوروبية، إلا أن الحلقة تنتهي عند ألم جديد لـ لؤلؤ بعدما صفعها طارق فور تلقيه مكالمة تليفونية من نهال تؤكد له تسريب لؤلؤ لخبر زواجهما.

تتبلور قصة المسلسل حول رحلة صعود مي عمر "لؤلؤ" التي كانت تعيش في دار الأيتام بعد دخول والدتها السجن، وهروب والدها، لتضطر جدتها تركها في الملجأ بسبب عدم قدرتها في الإنفاق عليها، وبعد مرور أعوام طويلة تقرر لؤلؤ الخروج من الدار لتحقق أحلامها.

الجدير بالذكر، أن المسلسل من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، ادورد، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، نرمين الفقي، ملك أحمد زاهر، هيدي كرم، عدد كبير من النجوم اللامعة، وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.