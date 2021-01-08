رسميا ننشر أسماء النواب المعينين ببرلمان ٢٠٢١

ينشر موقع دوت الخليج فى التقرير التالى أسماء المعينين فى مجلس النواب، وفقًا للقرار الصادر من قبل رئيس الجمهورية، رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب.

المعينون فى مجلس النواب.. نص القرار

وجاء نص قرار المعينين فى مجلس النواب، الصادر برقم 4 لسنة 2021: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس النواب الصادر رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته؛ على القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ أنه تقرر تعيين كلًا من:

1- السيدة/ عبلة أحمد على الألفى.

2- السيدة/ فرحة عبدالعزيز مأمون الشناوى.

3-السيدة/ إيمان محمد طلعت أحمد أحمد العجوز.

4-السيدة/ داليا السيد محمد السيد السعدنى.

5-السيدة/ منال هلال أيوب جرجس.

6- السيدة/ منال هلال أيوب جرجس.

7- السيدة/ هدى عبدالستار كمال الدين عبدالعزيز.

8- السيدة/ نيفين حمدى بدوى الطاهرى.

9- السيدة/ آية محمود عبدالله محمد مدنى.

10 – السيد/ محمد عمر عمر الزير.

11- السيد/ محمد محمد زكى محمد الوحش.

12- السيدة/ درية عبدالحق شرف الدين.

13- السيدة/ دينا عبدالكريم صادق مكسيموس.

14- السيدة/ ندى ألفى ثابت بسالى.

15- السيد/ جمال حلمى محمد السعيد.

16- السيد/ حازم محمد يحي إمام.

17- السيد/ حسام السيد المتولى غالى.

18-السيد / عادل عبدالفضيل أحمد سعد عياد.

19- السيد/ كريم بدر حلمى رزق الله.

20 – السيد/ فخرى الدين على محمد الفقى.

21- السيدة/ سحر عبدالمنعم محمد أحمد عطية.

22- محمد سعد عوض الله أحمد.

23- السيد/ على جمعة محمد عبدالوهاب.

24- السيد/ منصف نجيب سليمان

25- السيد/ عماد خليل كامل خليل.

26- السيدة/ دينا أحمد إسماعيل على.

27- السيد / سالم سليمان سالم مراحيل.

28-السيد/ إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى.

كما جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2021، إنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ قرر دعوة مجلس النواب للانعقاد ابتداءًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 جمادى الأول سنة 1442 هجرية الموافق 12 يناير نة 2021 ميلادية الساعة الحادية عشرة صباحًا لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب.

وتشهد القائمة المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنوع كبير فى التركيبة السياسية حيث ضمت عددًا من المسئولين التنفيذيين السابقين أصحاب الخبرة، والعاملين فى القطاع الخاص، وتمثيل مميز للمرأة، وحضور بارز للشباب والرياضيين.