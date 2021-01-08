جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، حيث تلا هذا القرار أيضا أسماء النواب المعينين. وتشهد الجلسة الافتتاحية إجراءات انتخاب هيئة مكتب المجلس الرئيس والوكيلين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسى بدعوة مجلس النواب للانعقاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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