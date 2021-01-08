الإتقان.. وزير الأوقاف عن خطبة الجمعة: نيل المطالب بالجد والاجتهاد والعمل

جدة - نرمين السيد - واوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أن الإتقان يصبح لازما من لوازم حياتنا وسمة من أبرز سماتها، مقرونا بكل ما صُنع فى مصر أو أُنتج فيها وكذلك من تعلم فى مصر أو تدرب فيها.
وصرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن حرص الوزارة على تخصيص خطبة اليوم للحديث عن إتقان الصنائع والمهن والحرف، يأتى تأكيدًا من الوزارة على قيمة الإتقان، كل فى مجاله وميدانه، صانعا أم حِرفيا أم طبيبا أم مهندسا أم معلما أم إماما أم عاملا أيًّا كان نوع العمل الذى يقوم به.
وتابع وزير الأوقاف: "ديننا قائمٌ على الإتقان آمرٌ به و داعٍ إليه، كما أن الإتقان هو سبيل الأمم المتقدمة، وعلينا أن نعمل على ترسيخ ثقافة الإتقان فى كل شئون حياتنا، وبما يجعل هذا الإتقان لازما من أخص لوازمنا وسمة من أبرز سماتنا، استجابة لتعاليم ديننا، ووفاء بحق وطننا وحق أنفسنا وما يليق بِنَا كشعب تضرب حضارته لأكثر من سبعة آلاف عام فى أعماق التاريخ، وما يتطلبه ما نصبوا إليه جميعا من رقى بلدنا وبناء مصرنا الحديثة العظيمة بإذن الله تعالى، فما نيل المطالب بالتمنى، ولكن بالجد والاجتهاد والعمل والإتقان".
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