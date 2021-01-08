عاجل- بالأسماء.. ننشر النواب المعينين بمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وضمت القائمة 25 اسما، كان أبرزهم: إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى، على جمعة، حازم محمد يحى إمام، حسام السيد متولى غالى، عماد خليل.

ودعا الرئيس المجلس، إلى الانعقاد فى الفصل التشريعى الثانى، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير 2021، وتشهد الجلسة الافتتاحية إجراءات انتخاب هيئة مكتب المجلس والوكيلين.