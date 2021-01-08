شبورة وأمطار.. خريطة الطقس المتوقعة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير

جدة - نرمين السيد - وجاءت التوقعات كالتالى:

السبت 9 يناير 2021 شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الأحد 10 يناير 2021 أمطار خفيفة "30% تقريبا" على مناطق "حلايب وشلاتين" على فترات متقطعة. شبورة مائية صباحا شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الإثنين 11 يناير 2021 أمطار خفيفة "30% تقريبا" على مناطق "حلايب وشلاتين" على فترات متقطعة. شبورة مائية صباحا شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الثلاثاء 12 يناير 2021 شبورة مائية صباحا شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الأربعاء 13 يناير 2021 أمطار خفيفة "40% تقريبا" على مناطق السواحل الغربية على فترات متقطعة. شبورة مائية صباحا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الخميس 14 يناير 2021 أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة أمطار خفيفة "40% تقريبا على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة. شبورة مائية صباحا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التى تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض المناطق، كما يتم تحديث التنبؤات يوميا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبورة وأمطار.. خريطة الطقس المتوقعة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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