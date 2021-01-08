صور.. النقل: وصول 22 عربة سكة حديد جديدة للركاب لميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالى 22 عربة إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1.300 عربة جديدة، والتى تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر والتى كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.





وأشار وزير النقل إلى أن العربات الــ 22 التى وصلت هى عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالى عدد العربات التى وصلت حتى الآن الى 208 عربات، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة.



وأشار إلى أن التطور الكبير الذى تشهده منظومة السكك الحديدية فى مصر يأتى فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كل الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لافتا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، خصوصا وأن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجارى تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش وان جميع هذه الإجراءات والمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت فى زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات وفى تحسن مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب



جدير بالذكر أن صفقة الـ 1.300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة" و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.