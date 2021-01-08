سعفان يتابع مستحقات وتعويضات المتوفى فى حادث العمرة بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية فى جدة، بمتابعة مستحقات وتعويضات المواطن المصرى المتوفى هشام رجب رشدى، الذى لقى مصرعه إثر حادث تصادم حافلة رحلات عمرة بجمل على الطريق فى تبوك فى طريقها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أشار فيه إلى أنه جارى التواصل مع جهة العمل التى يعمل بها المتوفى هشام رجب رشدى (عامل مطعم)، لتحديد مستحقاته التعويض اللازم لإرسالها إلى ورثته.

يذكر أنه توفى فى الحادث ثلاث مصريين وخمسة عشر مصابًا من المصريين، إثر حادث تصادم "حافلة رحلات عمرة بجمل على الطريق"، وكانت الحافلة متجهة من محافظة تبوك إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة عن طريق الجهراء بعد "تيماء" بسبعين كيلومترًا.

وفى أثناء السير تصادمت الحافلة بجمل ما أدى إلى انقلاب الحافلة، وتم إخراج المصابين من الحافلة، ونتج عن الحادث ثلاث وفيات هم: الطفل حازم هشام رجب رشدى 4 أعوام، ووالده هشام رجب رشدى 30 عامًا، وياسمين حامد عبدالهادى 26عامًا، وإصابة 16 آخرين بإصابات بسيطة ومتوسطة وتم تحويلهم إلى مستشفى "تيماء" العام، وتم تحويل الطفلة أشرقت أحمد السيد من مستشفى تيماء العام إلى مستشفى الملك خالد العام بتبوك بقسم العناية المركزة، وحالتها الآن مستقرة، وقد تم شحن الجثامين الثلاثة إلى مصر.