- 1/2
- 2/2
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أشار فيه إلى أنه جارى التواصل مع جهة العمل التى يعمل بها المتوفى هشام رجب رشدى (عامل مطعم)، لتحديد مستحقاته التعويض اللازم لإرسالها إلى ورثته.
يذكر أنه توفى فى الحادث ثلاث مصريين وخمسة عشر مصابًا من المصريين، إثر حادث تصادم "حافلة رحلات عمرة بجمل على الطريق"، وكانت الحافلة متجهة من محافظة تبوك إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة عن طريق الجهراء بعد "تيماء" بسبعين كيلومترًا.
وفى أثناء السير تصادمت الحافلة بجمل ما أدى إلى انقلاب الحافلة، وتم إخراج المصابين من الحافلة، ونتج عن الحادث ثلاث وفيات هم: الطفل حازم هشام رجب رشدى 4 أعوام، ووالده هشام رجب رشدى 30 عامًا، وياسمين حامد عبدالهادى 26عامًا، وإصابة 16 آخرين بإصابات بسيطة ومتوسطة وتم تحويلهم إلى مستشفى "تيماء" العام، وتم تحويل الطفلة أشرقت أحمد السيد من مستشفى تيماء العام إلى مستشفى الملك خالد العام بتبوك بقسم العناية المركزة، وحالتها الآن مستقرة، وقد تم شحن الجثامين الثلاثة إلى مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعفان يتابع مستحقات وتعويضات المتوفى فى حادث العمرة بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.