التنمية المحلية: 300 محضر لمخالفات متنوعة فى حملة لإزالة الإشغالات فى الدقى

ونجحت تلك الحملات فى إعادة الإنضباط للمنطقة المحيطة بعدد من الوزارات والهيئات الخدمية بالدقى إذ تم رفع الباعة الجائلين بتلك المنطقة بالكامل لتسهيل حركة سير المواطنين على أرصفة المشاه ، كما تم توفير أماكن بديلة ومرخصة لهم فى شارع الشركات بالدقى بعد أن تبين أن لعدد من هؤلاء الباعة رخص سارية فى هذا الشارع ويصرون على استغلال الأرصفة ومخالفة القانون.
ووجه محمود شعراوى باستمرار الحملات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحى لإنهاء ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة فى عدد من المناطق وعدم السماح بافتراش الأرصفة واعاقة حركة سير المواطنين ونقلهم للاماكن البديلة التى تخصصها المحافظة لهم .
كما تم القيام بحملات على المواقف العشوائية الموجودة بتلك المنطقة والتى كانت تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين، مع التصدى لبعض الجراجات المخالفة وإعادة تنظيمها مع الجهات المعنية بالحى وضبط المخالفين.
كما رفعت هيئة النظافة والتجميل بالجيزة المخلفات، ونفذت أعمال التجميل والتشجير لتلك المنطقة لإعادة المظهر الحضارى لها.
وفى السياق ذاته، تم تنظيم عدد من الحملات على الكافيهات والمقاهى المخالفة لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مجابهة فيروس كورونا المستجد، وقيام بعض الكافيهات بتقديم الشيشة، وكذا استغلال البعض للأرصفة وارتكاب عدد من المخالفات، إذ تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير أكثر من 300 محضر مخالفة متنوعة ومصادرة أكثر من 100 شيشة كانت تقدم للمواطنين المترددين على الكافيهات والمقاهى.
ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية مع أحمد راشد محافظ الجيزة للتنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة بالتصدى بكل حسم لأى محاولات لمخالفة الإجرءات الوقائية والاحترازية لكورونا واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
ولاقت تلك الحملات اشادة واستحسان من المواطنين وقدموا الشكر لوزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة وحى الدقى على الحملات التى تم القيام بها لإعادة الإنضباط لعدد من الشوارع ومواجهة الإشغالات والمخالفات.
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