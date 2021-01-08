فض 3 أفراح فى الشرقية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - شن الجهاز التنفيذى برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية حملات يومية لمتابعة تنفيذ للإجراءات الاحترازية لمجابهه انتشار فيروس كورونا، وتم فض فرح شعبى كبير مقام بالمخالفة بقريه بُردين، كما تم فض فرح بقاعة أفراح بطريق شرويده وتغريم المخالفين أربعة آلاف جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





كما فضت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بفض فرح بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق لمنع التجمعات حفاظا على صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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