صور.. تنفيذ 3 حملات لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بمدينة بدر

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن 3 حملات لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالحيين الأول والثالث، وضبط مركبات "التوك توك" المخالفة بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.





وأوضح المهندس عمار مندور، أن الحملة الأولى أسفرت عن رفع جميع الإشغالات بالمجاورة الأولى بالحى الأول، وتحرير 7 محاضر إشغال ومحضر إدارة بدون ترخيص، و4 محاضر بيئة، ومحضر بائع جائل، كما تم فك شدة خشب روف مخالف بالقطعة 44 مجاورة ثالثة بالحى الثانى. وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن الحملة الثانية أسفرت عن رفع الإشغالات بالحى الثالث بالمجاورة الخامسة، كما تم التحفظ على عددٍ من المعدات، وتحرير 4 محاضر إشغال، ومحضر مخالفة، و4 محاضر بيئة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة الثالثة أسفرت عن ضبط 16 مركبة "توك توك" مخالفة بالاشتراك مع إدارة المرور وإدارتى الأحياء والأمن.

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