البيئة تصدر كتيبًا بأهم إنجازات 2020 ورؤية مصر للتعافى الأخضر

أصدرت وزارة البيئة كتيبًا إعلاميًا يستعرض أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2020 ورؤية مصر للتعافى الأخضر، وتناول الإصدار الإجراءات التى إتخذتها الوزارة لتحسين نوعية الهواء والمياه.

كما تضمن الكتيب لمحة عن أهم ما تم إتخاذه تجاه المنشآت الصناعية وإشتراطات الوزارة لتوفيق أوضاعها البيئية .

ويقدم الكتيب نظرة عامة للتحديات التى واجهت الوزارة فى مجال إدارة المخلفات إلى أن تم التصديق على قانون المخلفات الجديد، كما يتناول الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجى بالإضافة إلى ما تم من جهود لمواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون.

ويختتم الكتيب بنبذة عن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، ورؤية مصر نحو التعافى الأخضر.