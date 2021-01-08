نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: تخصيص خطبة اليوم للحديث عن الصنائع والمهن والحرف تأكيد على قيمة الإتقان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن حرص الوزارة على تخصيص خطبة اليوم للحديث عن إتقان الصنائع والمهن والحرف يأتي تأكيدًا من الوزارة على قيمة الإتقان، كل في مجاله وميدانه، صانعا أم حِرفيا أم طبيبا أم مهندسا أم معلما أم إماما أم عاملا أيًّا كان نوع العمل الذي يقوم به، فديننا قائمٌ على الإتقان آمرٌ به وداعٍ إليه.

وأضاف في بيان له أن الإتقان هو سبيل الأمم المتقدمة، وعلينا أن نعمل على ترسيخ ثقافة الإتقان في كل شئون حياتنا، وبما يجعل هذا الإتقان لازما من أخص لوازمنا وسمة من أبرز سماتنا ؛ استجابة لتعاليم ديننا، ووفاء بحق وطننا وحق أنفسنا وما يليق بِنَا كشعب تضرب حضارته لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق التاريخ، وما يتطلبه ما نصبوا إليه جميعا من رقي بلدنا وبناء مصرنا الحديثة العظيمة بإذن الله تعالى، فما نيل المطالب بالتمني، ولكن بالجد والاجتهاد والعمل والإتقان.