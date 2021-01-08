بسمة وهبة ترد على المتنمرين برسالة قاسية "فيديو"

تعرضت الاعلامية بسمة وهبة للعديد من الانتقادات وحالات التنمر المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جراء نشرها عدد من الصور التي جمعتها بابنتها خلال نزهة التسوق في إحدى المولات الكبرى.

انتقادات قاسية لبسمة وهبة

دوت الخليج رصد عدد من التعليقات التي أشعلت غضب الاعلامية بسمة وهبة، حيث علقت إحدى المتابعين على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، على صورتها، قائلة: "بتتريقي علي ااناس الغلابة اللي مابتعرفش تجيب غير عمر افندي وصيدناوي وانتي متصورة بالشنط الماركات دي"، وذلك ردًا على تعقيبها المصاحب للصورة التي كتبت بسمة من خلاله: "ماله يا بنتي عمرافندي وصيدناوي".

وكتبت متابعة أخرى، قائلة: "ابوخ حاجه الناس اللي تحب تستعرض دي"، وغيرها من التعليقات التي لفتت إلى ضرورة امكاثها في منزلها وعدم التباهي والخروج.

بسمة وهبة ترد على الانتقادات





نشرت الاعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو يرصد حجم المعاناه الذي شعرت به في كواليس نزهتها، قائلة: "عشان المتنمرين اللي مستكترين أني خارجه أنا وبنتي بنتفسح هذا ما وراء الكواليس التي لا يراها صم وبكم القلوب والعيون".

وتابعت "وهبة": "قبل الفسحة بنج ومنظار ومشكلة على الأحبال الصوتية وانذار بفقد الصوت بسبب السترس واجهاد العمل ..ده نفس اليوم اللي اسكترتوا رفاهيته عليا أنا وبنتي اللي كانت ف دبي ليها 3 أسابيع عندها كورونا وأنا ممنوع اقرب ولا اشوفها وكانت في عزل تام !ايه رأي المتنمرين لو بعد اذنهم ومايضايقهمش اني اخرج بنتي وارفع معنويتها ومعنوياتي".