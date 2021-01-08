بسمة وهبة ترد على المتنمرين برسالة قاسية "فيديو"

بسمة وهبة - ارشيفية
تعرضت الاعلامية بسمة وهبة للعديد من الانتقادات وحالات التنمر المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جراء نشرها عدد من الصور التي جمعتها بابنتها خلال نزهة التسوق في إحدى المولات الكبرى.
انتقادات قاسية لبسمة وهبة
وكتبت متابعة أخرى، قائلة: "ابوخ حاجه الناس اللي تحب تستعرض دي"، وغيرها من التعليقات التي لفتت إلى ضرورة امكاثها في منزلها وعدم التباهي والخروج.
بسمة وهبة ترد على الانتقادات
نشرت الاعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو يرصد حجم المعاناه الذي شعرت به في كواليس نزهتها، قائلة: "عشان المتنمرين اللي مستكترين أني خارجه أنا وبنتي بنتفسح هذا ما وراء الكواليس التي لا يراها صم وبكم القلوب والعيون".
وتابعت "وهبة": "قبل الفسحة بنج ومنظار ومشكلة على الأحبال الصوتية وانذار بفقد الصوت بسبب السترس واجهاد العمل ..ده نفس اليوم اللي اسكترتوا رفاهيته عليا أنا وبنتي اللي كانت ف دبي ليها 3 أسابيع عندها كورونا وأنا ممنوع اقرب ولا اشوفها وكانت في عزل تام !ايه رأي المتنمرين لو بعد اذنهم ومايضايقهمش اني اخرج بنتي وارفع معنويتها ومعنوياتي".
واردفت بسمة حديثها، قائلة: "أنا قلت لكم قبل كده حياتنا مش الصورة اللي بتشوفوها ..دايما الصورة وراها صورة لم ولن تروها..شوفوا بس المنظار اللي مسكاه الممرضه ور الكرسي كل ده كان في فمي بردوا صوره ورا صوره ورا صوره ودي حياتنا اللي انتوا قاعدين بس تتنمروا وتنظروا علينا لا للإهانة".
الجدير بالذكر، أن الاعلامية بسمة وهبة مرت خلال الفترة الأخيرة بتدهور حالتها الصحية ودخولها إلى غرفة العمليات أكثر من مرة بسبب مشكلة في معدتها وإصابتها بالسرطان، الأمر الذي زاد من قلق جمهورها عليها.
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