الإمارات تبدأ فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية مع قطر

صرحت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أنه سيتم إعادة فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية مع دولة قطر، وإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه قطر، بموجب البيان الصادر في 5 يونيو عام 2017.

الامارات تعيد فتح المنافذ مع قطر

تبدأ الإمارات تعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة من وإلى دولة قطر، اعتبارًا من يوم غدًا السبت الموافق 9 من يناير الجاري.

يأتي ذلك عقب توقيع بيان العُلا الذي يعتبر تضامن دائم، حيث يعد إنجازًا خليجيًا وعربيًا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

الجدير بالذكر، أن قد وقع قادة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في قمة مدينة العلا اتفاقية قال ولي العهد السعودي إنها تؤكد تضامن واستقرار الخليجي والعربي والإسلامي.