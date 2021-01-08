بعد ساعات من مناشدته للدعاء لها..رامي جمال يعلن وفاة شقيقة زوجته

أعلن المطرب والملحن المصري رامي جمال وفاة شقيقة زوجته، بعد ساعات من كشفه عن تدهور حالتها الصحية، مطالبًا متابعيه من الجمهور على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة أن يدعو لها بالرحمة، وله ولزوجته وأهلها بالصبر على فراقها.

رامي جمال ينعي شقيقة زوجته

وبكلمات مؤثرة تحمل الكثير من مشاعر الحزن والفقد، كتب جمال عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":"لا اله الا الله البقاء والدوام لله في أخت زوجتي.. اشهد الله انك اهل للطيب والبر، ولكن قدر ومكتوب، ولا اعتراض على أوامر الله.. اسالكم الدعاء لها ولنا بالصبر".

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نجوم الفن يقدمون واجب العزاء

وتفاعل زملاء جمال وجمهوره معه، وقدم البعض من المشاهير واجب العزاء عبر منصات السوشيال ميديا، فعلق المطرب أحمد جمال:"البقاء لله ربنا يرحمها ويغفرلها يا حبيبي"، و كتب الملحن والموزع حسن الشافعي:"البقاء لله يا رامي، ربنا يرحمها و يصبركم".

وأضاف الشاعر تامر حسين:"البقاء لله يارامى ربنا يصبركم"، وشارك الملحن محمود خيامي في دفتر العزاء وقال:"البقاء لله وحده ربنا يغفر لها ويسامحها ويرحمها وجميع موتانا".

يذكر أن الملحن المصري رامي جمال نشر مساء أمس تغريدة يطالب فيها الجميع بالدعاء لشقيقة زوجته، بدون أن يكشف أي تفاصيل عن حالتها الصحية، ولكن توقع البعض أن تكون مصابة بفيروس كورونا، نظرًا لما كتبه جمال حول الوباء بشكل عام.

فجاءت مناشدته كالتالي:"أسألكم الدعاء لأخت زوجتي، لأن حالتها حرجة يارب إن قدرتك فاقت العلم، يارب ابتليتنا بوباء ليس لنا منه مهرب إلا بفضلك فنجنا يارب".

رامي جمال يطلب الدعاء لشقيقة زوجته: حالتها حرجة جدًا



رامي جمال يساعد مرضى كورونا بتوفير أنابيب الأكسجين

وفي سياق متصل قام جمال مؤخرًا بمشاركة بعض زملائه بدعوة لتوفير أنابيب الأكسجين مجانًا لمرضى "كوفيد 19"، المتواجدين بالمنصورة، مؤكدًا أنه سينشر رقم للتواصل مع المتطوعين بهذا العمل الخيري، ونشر ذلك عبر حسابه بـ"تويتر" وكتب:"جاري توفير انابيب اكسجين بالمجان لأهلنا في المنصورة من بكرة ولنهاية الأزمة وأهل الخير اللي حابب يشارك جه وقتنا وبكره هنزل رقم اخويا الصغير هناك للتواصل والترتيب".

