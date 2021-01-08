جامعة بنها تهنئ رئيسها جمال السعيد لتعيينه عضوا بمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وأعربت جامعة بنها فى بيان أصدره المكتب الإعلامى للجامعة، اليوم الجمعة، عن سعادتها بهذا الاختيار الذى هو يؤكد ثقة القيادة السياسية فى قيادات وأساتذة الجامعة والخبرات العلمية بها.

وقالت الجامعة إن الدكتور جمال السعيد تولى مسئولية رئاسة الجامعة فى 9 من شهر مارس 2019، وخلال تلك الفترة حققت جامعة بنها إنجازات ملموسة فى مختلف القطاعات، والعمل بروح الفريق وترسيخ ثقافة المؤسسة داخل ادارة الجامعة والكليات.

كما نجح السعيد فى إنجاز العديد من المشروعات والملفات الهامة داخل الجامعة ومن بينها إنهاء وتشغيل المنشآت الجديدة بالعبور وبدء إنشاء الجامعة الأهلية ، والمستشفى التخصصى الجديد، واستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وحققت الجامعة تقدما ملموسا فى التصنيفات الدولية والمشروعات البحثية وربطها بالصناعة واحتياجات المجتمع بالاضافة إلى تحديث وتطوير بنيتها الأساسية وبرامجها الأكاديمية والبحثية والوصول إلى نظام إدارى كفء وفعال قادر على مواكبة التغيرات التكنولوجية.

يذكر أن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حصل على بكالوريوس فى الهندسة المدنية – ماجستير فى الهندسة المدنية – دكتوراه فى الهندسة المدنية – جامعة عين شمس وجامعة تكساس ايه آند أم بالولايات المتحدة الأمريكية وكان يشغل منصب أستاذا بكلية الهندسة بشبرا ثم رئيسا لجامعة بنها، وعضو فى مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات فى يونيو 2020، وعضوا بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى أكتوبر 2020.

كما شغل العديد من المسؤوليات العامة والإدارية خارج الجامعة منها رئيس مجلس ادارة شركة مصر للأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى – وزارة النقل وعضو مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار التابعة للهيئة القومية للبريد حتى مارس 2019، وعضو ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بوزارة الاستثمار من 2007 حتى 2013.

كما شغل السعيد أيضا مهام خبير هندسى للبنك العقارى المصرى العربى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى CIB للخدمات الهندسية الاستشارية والإشراف على التنفيذ والمتابعة الدورية للمشروعات اعتبارا من 2006، وعضو اللجنة الفنية للهيئة العامة للنقل النهرى – وزارة النقل لسنة 2012 ومشروعات التصميم والإشراف على التنفيذ.

كما شغل عضوية جمعية المهندسين المصرية وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الدولية بجمعية المهندسين المدنيين الأمريكية فى الفترة من 2001 حتى 2004، ومنسق الجامعة مع وزارة الموارد المائية والرى لشئون التعاون مع الجامعات اعتبار من يوليو 2014، وعضو مجلس كلية الهندسة بشبرا فى الفترة من 2013 حتى 20014، وعضو لجنة انتخابات لجنة الإشراف على انتخابات كلية الهندسة بشبرا، وعضو لجنة محكمين للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمى لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين للاشغال العامة والموارد المائية للدورة الحادية عشر يناير 2013 – ديسمبر 2015.

وشارك الدكتور جمال السعيد فى أعمال التصميمات الهندسية والاشراف على التنفيذ لأكثر من 65 مشروعا منذ عام 1987 حتى الآن بقيمة تجاوزت 2.5 مليار جنيه وتتنوع المشروعات ما بين مبانى سكنية وإدارية ومنشآت تعليمية وخدمية وموانى انشاءات بحرية وقرى سياحية ومشروعات بنية أساسية وخدمية.

كما شارك السعيد فى العديد من الدراسات والأبحاث العملية فى مجال هندسة الأشغال العامة والموارد والإنشاءات المائية وله أكثر من 70 مؤلف علمى وأبحاث وكتب منشورة فى دوريات ودور نشر ومؤتمرات علمية محلية وعالمية بالاضافة الى الاشتراك فى الإشراف على 50 رسالة ماجستير و دكتوراه بمصر.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين بمجلس النواب، والذى أكد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس النواب الصادر رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى القرار رقم 1 لسنة 2016 ، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.