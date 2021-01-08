بتكليف من السيسى.. مصر تشارك فى مراسم تنصيب الرئيس الغانى

جدة - نرمين السيد - شاركَ السفير عمـاد حنـا سفيــر مصـرَ فى أكــرا، بتكليفٍ من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، فى مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الغانى "نانا أكوفو أدو"، وذلك لنقلِ تهنئة الرئيس لنظيره الغانى بإعادة تنصيبه رئيساً للبلاد لفترة ولايةٍ ثانية.





وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، أن دعوة مصر للمُشاركة فى حفل التنصيب، الذى أُقيم بأكرا يوم 7 يناير الجارى، جاء تعبيراً عن علاقات الصداقة المتأصلة والتعاون التى تربط بين الشعبيّن المصرى والغانى، وأواصر الأخوة التى تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس "أكوفو أدو"، وتقديـراً لمحوريـة الـدور المصـرى على الساحتين القاريـة والدولية.

وأضاف، كما تعكس مقدار التطابُق فى الرؤى بين القيادتين السياسيتين اتصالاً بالعديد من الموضوعات والقضايا الإفريقية ذات الاهتمام، خاصة تلك المُتعلقة بتحقيق التكامل القارى عبر الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد الإفريقية، ودعم جهود إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية التى تستضيف أكرا مقرها الدائم، وكانَ لمصرَ دورها الفاعل فى الدفعِ بإنفاذِها أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقى، إيماناً منها بما تُمثله هذه الاتفاقية التجارية الشاملة من نقطة تحوّلٍ مِفصلية على طريق التعاون القارى تحقيقاً لأجندة 2063.