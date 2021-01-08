مجلس الوزراء: نوفر مساكن كاملة الخدمات لقاطنى العشوائيات

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن سحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لسحب أى من الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها.

وأوضح أن الدولة تقوم بتوفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل مناسب لقاطنى المناطق العشوائية فور إخلائها، وأنه لا يتم التسكين إلا بعد إجراءات الحصر والاستحقاق التى تقوم بها المحافظة، ولا يتم سحب أى وحدات إلا فى حالة مخالفة بنود العقد سواء بالتصرف فى الوحدة بالبيع أو تغيير الاستخدام، مُشدداً على الأحقية الكاملة لهم فى الحصول على وحدات سكنية مفروشة بالكامل، مع الالتزام بدفع رسوم شهرية نظير أعمال الصيانة.

وأضاف، أنه يتم طرح 3 بدائل على سكان بعض المناطق العشوائية التى يمكن تطويرها بنفس المكان قبل البدء فى تطويرها، وتشمل تلك البدائل الثلاثة "التعويض المادى- السكن البديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير"، بحيث يتم اختيار البديل الذى يناسب كل أسرة، وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين الذين عانوا على مدى السنوات الماضية، جراء الحياة فى المناطق غير الآمنة، التى تهدد حياتهم.