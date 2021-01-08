بعد التعهد بالالتزام.. لجنة أزمة كورونا بالأوقاف تعيد فتح عدة مساجد

كما قررت اللجنة أمس الخميس، فتح ثمانية مساجد بأوقاف شمال سيناء بناء على مذكرة المديرية بعد غلق ترواح ما بين سبعة أيام وثلاثة أيام بعد أخذ التعهدات على عواقل القبائل بمناطق المساجد ورواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.
كما قررت اللجنة فتح مسجد الصادق الأمين بأوقاف الدقهلية بعد غلق دام لثلاثة أيام بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر والمتابعة الدورية.
وتؤكد الوزارة أن أى مسجد يتم غلقه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يتم فتحه مستقبلاً إلا بقرار من لجنة إدارة الأزمة بديوان عام الوزارة وبعد اعتماد من السلطة المختصة.
وتحذر الوزارة من عدم الالتزام بالإجراءات مشددة أنها ستتخذ على الفور قرارًا بغلق أى مسجد يثبت لديها عدم التزام رواده بالإجراءات الوقائية مع إحالة أى مقصر من العاملين بالأوقاف فى متابعة ذلك للتحقيق .
نسأل الله العلى القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.
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