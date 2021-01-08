محمد سعفان: تسجيل العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية ضمن «حياة كريمة»

وعقد مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة والمعاقين والأقزام مصطفى عيادة اجتماعا مع ممثلى الشركات المنفذة بالعاصمة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية "مصلحة الأحوال المدنية"، ووزارة الإسكان، تمهيدا لبدء إطلاق المبادرة على غرار مبادرة مدينة العلمين الجديدة.
وقال وزير القوى العاملة إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كل المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، إذ يتم حصر وتسجيل هذه الفئة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية هذه الفئة صحياً واجتماعيا وتأمينا، مشيرا إلى أنه سبق البدء بتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة، وأسفر عن حصر ما يقرب من 25 ألفا وذلك من قبل فريق عمل من وزارتى القوى العاملة والداخلية"مصلحة الأحوال المدنية"، وجهاز المدينة، حيث تم إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة، وتم إصدار شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، وتسجيل مهنة العامل ببطاقة الرقم القومي.
ولفت الوزير، إلى حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومى للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليا، من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالى.
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