صور.. جامعة القاهرة تستحدث 225 برنامجا دراسيا وتطور 82 لائحة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، تنوعت هذه البرامج الدراسية مابين برامج بكالوريوس وليسانس ودراسات عليا وتعليم مدمج، حيث تم استحداث 75 برنامج بكالوريوس وليسانس فى عدد من الكليات بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الإلكترونى المدمج، واستحداث 150 برنامجا بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة والتعليم المدمج والنظام الأوروبى.

ويأتى استحداث هذه البرامج رغبة من إدارة جامعة القاهرة للتوسع فى برامج تخصصات وظائف المستقبل ومنها برامج البيانات الضخمة والريبورتات والبلوك تشين، وغيرها من التخصصات الجديدة، إلى جانب استحداث برامج فى التخصصات البينية.

كما حرصت جامعة القاهرة على تعديل وتطوير وإصدار 82 لائحة وفق المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة، منها 53 لائحة تم تطويرها، و29 لائحة جديدة تم إصدارها وإضافتها، وإدخال نظام التعليم الإلكترونى المدمج لأول مرة فى الجامعة، لاستقطاب الطلاب وإتاحة المزيد من التوافق مع الأنظمة التعليمية المتطورة، وتم إجراء تعديل وإضافة وتغيير لمسميات بعض البرامج والمقررات الدراسية والبرامج التدريبية والاختيارية بما يهدف إلى بناء شخصية الطالب وإتاحة حرية الاختيار ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع وفتح آفاق لأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.



وبتوجيه مبكر من الدكتور محمد الخشت كانت جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تعدل جميع لوائحها لتتلاءم مع نظام التعليم الإلكترونى، من خلال تعديل لوائح كلياتها ومعاهدها فى نظم الدراسة والامتحانات لتصبح بنظام التعليم الالكترونى فى التدريس والامتحانات، وتم رفع 7 آلاف مقرر إلكترونى خلال مدة زمنية قصيرة على منصة الجامعة ومنصات الكليات لمواكبة عملية التحول الإلكترونى، كما نجحت فى التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج منذ نهاية عام 2017.

ومن أبرز هذه البرامج المستحدثة واللوائح المطورة:

- أول برنامج بكالوريوس للشبكات والأمن السيبرانى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بنظام الساعات المعتمدة، كأول برنامج من نوعه فى الجامعات المصرية الحكومية يجمع بين المجالين.

- أول بكالوريوس للذكاء الاصطناعى لمواكبة التطورات العالمية فى تكنولوجيا المعلومات ودعم الاقتصاد الرقمى.

- إدراج برامج الماجستير فى تكنولوجيا الشبكات السحابية والحوسبة السحابية وعلوم البيانات.

- أول برنامج دولى مشترك للغة الصينية لإدارة الأعمال بين كلية الآداب جامعة القاهرة وجامعة شنغهاى جياوتونغ التى تحتل المرتبة 56 على مستوى العالم.

- أول دبلوم للإعلام الرقمى والأمن المعلوماتى بكلية الإعلام بنظام الساعات المعتمدة، كأول دبلوم من نوعه فى الجامعات المصرية الحكومية.

- إدراج دبلومة مهنية للممارسة الصيدلية الإكلينيكية فى الأورام "وحدة الفارماكولوجى" بالمعهد القومى للأورام.

- أول برنامج ماجستير مهنى فى ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط وجامعة كمبردج بالمملكة المتحدة البريطانية.

- أول برنامج ماجستير فى اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس -السوربون.

- أول برنامج ماجستير مهنى فى اقتصاديات الصحة المزدوجة مع جامعة وكولون.

- الموافقة على اللائحة الداخلية لكلية النانو تكنولوجيا.