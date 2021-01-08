إنفوجراف- دينا عبدالكريم.. أستاذ الإعلام تحت قبة البرلمان

جدة - نرمين السيد - ضمت القائمة الإعلامية دينا عبدالكريم، وفى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" نبذة عن حياة النائبة: ودعا الرئيس المجلس، إلى الانعقاد فى الفصل التشريعى الثانى، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير 2021، وتشهد الجلسة الافتتاحية إجراءات انتخاب هيئة مكتب المجلس والوكيلين.

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